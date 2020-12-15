Son dakika haber: Kayseri OSB 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB'nin Türkiye'nin en yeşil ve çevreci OSB'lerinden biri olduğunu, atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici ve ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin titizlikle yürütülmekte olduğunu ifade etti.

Başkan Nursaçan; "Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve temiz bir yaşam alanı bırakabilmek için sıfır atık uygulamalarını büyük bir özenle yürüten Kayseri OSB, "Sıfır Atık Belgesi" için yönetmelikte yer alan gerekli kriterleri sağladı. Sıfır atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan çok önemli bir hedeftir. Artan nüfus, şehirleşme ve teknolojik yenilikler, yaşam standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşması; doğal kaynakların hızla tükenmesi, daha çok atığın oluşması, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi canlı hayatını tehdit eden birçok olumsuzluğa yol açmaktadır. Kayseri OSB olarak, yaşanabilir bir çevre her zaman önceliğimiz oldu. Doğal kaynaklarımızı korumak, üretim ve tüketimin sürekli arttığı günümüzde hepimizin temel görevlerinden biridir. Bu ve benzeri projelerde her zaman gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Geleceğimizi koruyan böylesine önemli bir projede emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ