Kayseri saldırısının faillerinden PKK'lı Tekiner'in yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kayseri saldırısının faillerinden PKK'lı Tekiner'in yargılanmasına başlandı

08.01.2021 17:59

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

4. Ağır Ceza Mahkemesince katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada tutuklu sanık Tekiner, şehit piyade er Yunus Emre Duran'ın babası müşteki Mahmut Duran, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir'in de aralarında bulunduğu 15 avukat müdahil olarak katıldı.

"Hırsızlık" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından birçok sabıkası bulunan sanık Tekiner (30) savunmasında, Diyarbakır'da kaza yapan araçların alım satım işi ile uğraştığını, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek ile amcası aracılığıyla tanışıp samimi olduklarını ve birlikte iş yaptıklarını anlattı.

Çiçek'in bir gün kendisine "parti seni çağırıyor" dediğini anlatan Tekiner, "Parti nedir?' diye sordum. PKK dedi. Ben de 'PKK beni neden çağırıyor?' dedim, gitmedim. Bir gün annemin evine giderken yolda duran araçta bulunan bir kişi benden yardım istedi. Ben de yanına gittiğimde silah çekerek 'biz birini istiyorsak gelir, yoksa biz getiririz.' dedi. Çok korktum, yüz felci geçirdim. PKK'dan tehdit almaya devam edince Kenan'a kabul ettiğimi söyledim." dedi.

Kendisini Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, saldırının talimatını veren, daha sonra Diyarbakır kırsalında düzenlenen operasyonda öldürülen "Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu'nun yanına götürdüklerini kaydeden Tekiner, şunları söyledi:

"Bu kişi ile farklı zamanlarda 3 defa görüştüm. Ailem hakkımdaki tüm bilgilere sahipti. Tehdit etti. Benden, önce kamyon çalmamı istedi. Sonra araç çalmamı istedi. Canlı bombayı Lice'de gördüm ama canlı bomba olduğunu bilmiyordum. Bir süre direndim, çalmadım. Kenan, terör saldırısında kullanılan aracı Şanlıurfa'da gösterdi. Aracın 3 yedek anahtarını verdi. Çaldığım araca yeni kopyalanmış beyin takarak Adana'ya Kenan'ın dediği yere götürdüm. Ormanlık bir alandı. Kenan'ı daha sonradan bomba saklı olduğunu öğrendiğim yere birkaç kez götürdüm ama bombadan haberim yoktu. Kendisini canlı bomba ile birlikte de gördüm. Terör saldırısında kullanılan araca sahte plakayı ben taktım. Toprağa gömdükleri bir şeyi çıkardılar, ben sadece bir valiz gördüm. İçinde ne olduğunu bilmiyorum."

Diyarbakır'a döndükten sonra polisin kendisini aradığını öğrendiğini öne süren Tekiner, "Çaldığım araç ile Kayseri'de patlama olduğunu ve şehitler olduğunu gittiğim internet kafede öğrendim. Panikledim, anneme 'Kenan beni kandırdı' dedim." diye konuştu.

Daha sonra Kenan'ın kardeşi B.Ç'nin kendisine, "Patlamaya ilişkin PKK'ya rapor vermen gerekiyor" diyerek sınıra yönlendirdiğini iddia eden Tekiner, bu kişinin kendisine verdiği telefon numarasından bir kaçakçıya ulaştığını ve bunun vasıtasıyla Van, Hakkari ve oradan da mayınlı araziden Irak'a geçtiğini aktardı.

PKK tarafından bir süre alıkonulduğunu öne süren sanık, daha sonra babasının Diyarbakır'da B.Ç. ve ailesini sıkıştırması sonucu bırakıldığını, örgüt gözetiminde bir süre Erbil ve Süleymaniye'de kaldığını, terör örgütü yöneticilerinin kendisine sürekli "MİT'in yetiştirdiği özel elaman mısın?" diye sorduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Mart'a erteledi.

Öte yandan, şehit babası Mahmut Duran, duruşma sonrası adliye çıkışında yaptığı açıklamada, mahkemenin en kısa sürede sonuçlanmasını istediğini belirterek, "İnşallah diğer firari de bir an önce yakalanır. Kurban olduğum Allah, şu Türkiye'de terörün sonu kurur inşallah. Olacağından da eminim." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da sanığın savunmasını kendilerinin samimi bulmadığını söyledi.

Sanığın kendini kurtarmak için şehit ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralarını kaşımak ve kendilerini tahrik etmek için ellerinden geleni yaptığını aktaran Yavuz, "Bunların niyeti hep aynı. Devletimizi, milletimizi bölmek için çabalayan hain gruplardır. Dimdik ayaktayız. Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletimizin yapmış olduğu operasyonları destekliyoruz. Son terörist öldürülünceye kadar, Kandil'e bayrak dikilene kadar mücadele edilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Avukat Ramazan Bedir ise bugün milletin ta kendisi, AK Parti çınarına mensup avukatlar olarak 15 şehit ailesini 15 avukat olarak yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.

Bugün avukat kimlikleriyle beraber Hakk'tan, vatandan, bayraktan, şühedadan, Türkiye'den yana taraf olduklarını vurgulayan Bedir, "15 Mehmetçiğimizi şehit eden esfeli safilin bu mahlukatların, bu teröristlerin en ağır cezayı alması için hukukun üstünlüğünü savunup, elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Saldırı

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında 17 Aralık 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 15 asker şehit düşmüş, 54 asker yaralanmıştı.

Hain saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti. Tekiner, firarda olduğu için dosyası ayrılmıştı.

Kayseri saldırısının faillerinden PKK'lı Tekiner'in yargılanmasına başlandı
Kayseri saldırısının faillerinden PKK'lı Tekiner'in yargılanmasına başlandı
Kayseri saldırısının faillerinden PKK'lı Tekiner'in yargılanmasına başlandı
Kayseri saldırısının faillerinden PKK'lı Tekiner'in yargılanmasına başlandı

Diyarbakır, Kayseri, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri saldırısının faillerinden PKK'lı Tekiner'in yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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