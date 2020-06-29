Son dakika haber | Kayseri Ticaret Borsası
Son dakika haberi: Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 52 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 95 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 52 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,47
|1,52
|Arpa
| Kg
| 1,30
|1,32
|Kabak çekirdeği (yerli)
| Kg
|30,00
|35,00
|Sucuk
| Kg
|52,00
|65,00
|Pastırma (takım)
| Kg
|91,80
|95,00
|Pastırma (karaparça)
| Kg
|86,00
|91,80
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:29 Kaynak: AA
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