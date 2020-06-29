Son dakika haber | Kayseri Ticaret Borsası

Son dakika haberi: Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 52 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 95 liradan satıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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