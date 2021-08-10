Son dakika haberi... Yangın bölgelerindeki görevlerini tamamlayan UMKE ekipleri Kayseri'ye döndü - Son Dakika

Muğla ve Antalya'da yaşanan orman yangınlarına müdahalede görev alan UMKE personeli, görevini tamamlayarak Kayseri'ye döndü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, orman yangınlarına karşı topyekun mücadele başlattı.

Bu mücadelenin kahramanları arasında Kayseri'den 2 tim ve 8 kişilik UMKE ekibi de yer aldı. Muğla ve Antalya'da görev yapan ekipler, 8 gün boyunca orman işçilerine, itfaiye ekiplerine, sivil arama ve kurtarma ekipleri ile köylülerin yangınla mücadelesine destek verdi.

Ekipler bu bölgelerde daha çok karbonmonoksit zehirlenmesi, böcek ısırma, travmalar, tansiyon, şeker ve konversif vakalarına yerinde müdahale etti. Kendilerine verilen görevleri başarı ile tamamlayan 11. Bölge UMKE ekibi, 8 günlük zorlu çalışmayı tamamlayarak Kayseri'ye döndü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yangınlara müdahale sürecinde görev alan UMKE ekibine gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

Türk milletinin her türlü olumsuz şartta hiçbir beklenti içinde olmadan kenetlendiğine dikkati çeken Benli, şunları kaydetti:

"Yangınlarda da bunu net gördük, 250'den fazla yerde sabotaj sonrası çıkan yangınlara milletimiz canını ortaya koyarak müdahale etti. Kayseri'den de 8 kişiden oluşan UMKE ekibimiz bu mücadelede yer aldı ve vatanının akciğerlerini canını ortaya koyarak korumak için mücadele etti. Şehrim ve teşkilatımız adına kendilerine teşekkür ederim. Yangınla mücadelede sırasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, milletimize de tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."