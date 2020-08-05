Son dakika haber! Kayseri Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı'nda yerini aldı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Üniversiteni keşfet" sloganıyla düzenlenen YÖK Sanal Fuarı'na Kayseri Üniversitesi de katılıyor.

Kayseri Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada yaşanan Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen fuarda, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine giren öğrenciler, tercih edeceği üniversiteyi ve bölümleri daha yakından tanıma imkanı buluyor.

YÖK Sanal Fuarı'nın 6'ıncı salon ve 200'üncü standında yer alan Kayseri Üniversitesi'nin standında öğrenciler, üniversitenin tanıtım afiş ve broşürlerine, tanıtım filmlerine, fotoğraflarına ulaşabilirken, 7 kişiden oluşan üniversite temsilcileri ile de online irtibat kurabilme fırsatı buluyor.

Uygulama ve proje odaklı misyonuyla öğrencilerine en iyi şekilde mesleki eğitim verme amacında olan Kayseri Üniversitesi'nde, sanal fuar temsilcileri, Kayseri Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilere 09.00-17.00 saatleri arası okul ve bölümler hakkında bilgi veriyor.

YÖK Sanal Fuarı, 7 Ağustos'a kadar sürecek.