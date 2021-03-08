Son dakika haber! Kayseri Valisi Günaydın: Vaka artışının en büyük nedeni taziye ve akraba ziyaretleri - Son Dakika

Son dakika haber! Kayseri Valisi Günaydın: Vaka artışının en büyük nedeni taziye ve akraba ziyaretleri

08.03.2021 17:26
Son dakika haber! Kayseri Valisi Günaydın: Vaka artışının en büyük nedeni taziye ve akraba ziyaretleri, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında bulunan kentte denetim yaptı.

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında bulunan kentte denetim yaptı. Vali Günaydın, vaka artışının en büyük nedeninin akraba ve ev ziyaretleri olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, Kayseri'de 20-26 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide vaka sayısı 88,05'ken, 27 Şubat-5 Mart tarihlerini kapsayan güncel haritada 97,72'ye yükseldi. Bu kapsamda, Vali Günaydın beraberinde İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte kentin en yoğun olduğu İstasyon caddesinde denetim yaptı. Vali Günaydın, faaliyet gösteren belediye otobüslerini kontrol etti, vatandaşlara maske ve mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Günaydın, pandemi ile mücadelenin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Ne durumda olduğumuz açık bir şekilde paylaşıyoruz. İlimizde son 15 günde vaka artışlarını hepimiz görüyoruz. Vaka sayısını düşürmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Kurallar konusunda gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız okullarımızda hangi sınıfların yüz yüze eğitim göreceğini açıkladı. Bazı özel okullarda yüz yüze eğitimin olmadığı sınıfların açıldığını tespit ettik. Görevlilerimiz tutanaklarını tuttu. Bu okul yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Bu kurallar toplum sağlığının korunması amacıyla getirildi" dedi.'ZİYARETLERİ ERTELEYELİM'Aile ziyaretlerinin koronavirüs bulaşına en büyük neden olduğunu vurgulayan Vali Günaydın, "Lütfen eş, dost, akraba ziyaretlerini bir süre erteleyelim. 'Komşumdan, akrabamdan virüs bulaşmaz' düşüncesi son derece yanlış. Taziye ziyaretlerinde de kaçınmalıyız. Kırsal mahallelerde toplu olarak ekmek yapmak, mantı yapmak gibi faaliyetler durdurulmalı. Sağlık çalışanlarını yükünü ağırlaştırmayalım. Unutmayalım ki bir tek vaka bile kişi sayısını 100'e çıkarabiliyor" diye konuştu.Öte yandan, kentte dün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandığı görüldü.

- Kayseri
Son dakika haber! Kayseri Valisi Günaydın: Vaka artışının en büyük nedeni taziye ve akraba ziyaretleri
Son dakika haber! Kayseri Valisi Günaydın: Vaka artışının en büyük nedeni taziye ve akraba ziyaretleri
Son dakika haber! Kayseri Valisi Günaydın: Vaka artışının en büyük nedeni taziye ve akraba ziyaretleri
Son dakika haber! Kayseri Valisi Günaydın: Vaka artışının en büyük nedeni taziye ve akraba ziyaretleri
Son dakika haber! Kayseri Valisi Günaydın: Vaka artışının en büyük nedeni taziye ve akraba ziyaretleri
Son dakika haber! Kayseri Valisi Günaydın: Vaka artışının en büyük nedeni taziye ve akraba ziyaretleri
Son dakika haber! Kayseri Valisi Günaydın: Vaka artışının en büyük nedeni taziye ve akraba ziyaretleri

İl Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanlığı, Kayseri, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kayseri Valisi Günaydın: Vaka artışının en büyük nedeni taziye ve akraba ziyaretleri - Son Dakika


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