KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

19.04.2022 00:25

Kilit Operasyon Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu yaralanan Üsteğmen Ömer Delibaş (32) şehit oldu.

PENÇE-Kilit Operasyon Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu yaralanan Üsteğmen Ömer Delibaş (32) şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Kayseri'de ailesine verildi.

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde EYP patlaması sonucu Üsteğmen Ömer Delibaş yaralandı. Üsteğmen Delibaş, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehit Delibaş'ın acı haberi Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesinde yaşayan ailesine verildi. Evli 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Delibaş'ın Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. (DHA)

KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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