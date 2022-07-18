Son dakika haber | Kayseri'ye şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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Son dakika haber | Kayseri'ye şehit ateşi düştü (2)

18.07.2022 12:27
Son dakika haber | Kayseri'ye şehit ateşi düştü (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'DEKİ OĞLUNA ACI HABER ULAŞTIVan'ın Çatak ilçesi kırsalında saat 03.30 sıralarında başlatılan Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında, daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt (43) şehit düştü.

İZMİR'DEKİ OĞLUNA ACI HABER ULAŞTI

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında saat 03.30 sıralarında başlatılan Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında, daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt (43) şehit düştü. 3 çocuk babası olan Bozkurt'un şehadet haberini İzmir'in Torbalı ilçesi, Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan ve üniversite öğrencisi olan oğlu Atakan Bozkurt'a (19) Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Murat Muhittin Yener, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Balci verdi. Tedbir amacıyla bir ambulans evin önünde hazır bekletildi. Evin bulunduğu cadde ve balkona Türk bayrakları asıldı.

Atakan Bozkurt, şehit olan babasının cenaze törenine katılmak için memleketleri Kayseri'ye gitmek üzere yola çıktı.

İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir), -


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Kaynak: DHA

Jandarma, Bozkurt, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kayseri'ye şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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