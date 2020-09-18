Son dakika haber: Kayserispor, Alanyaspor karşısında 5 maçtır kazanamıyor

Hes Kablo Kayserispor, ligde Alanyaspor ile oynadığı son 5 maçta galip gelemedi.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunun 2.haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, 3 puan almak amacında.

Hes Kablo Kayserispor, Alanyaspor ile ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alırken 5 kez de mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar, rakibine 8 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü. Hes Kablo Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 5 maçta galip gelemedi.

Sarı Kırmızılı ekip, deplasmanda oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet 1 galibiyet elde etti. Bu maçlarda Alanyaspor 14 gol atarken Hes Kablo Kayserispor ise 3 gol atabildi. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0 - KAYSERİ