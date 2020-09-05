Son dakika haber! Kayserispor Koronavirüs testi negatif çıktı

Son dakika spor haberine göre Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs testleri negatif çıktı.

Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs testleri negatif çıktı. Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da 3 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen koronavirüs test sonuçları belli oldu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "3 Eylül 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

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