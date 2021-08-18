Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, 18 yaşındaki futbolcusu Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e transfer olduğunu açıkladı.

Yukatel Kayserispor'un alt yapısından yetişen Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e transfer oldu. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.