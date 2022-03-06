Son dakika haber... Kaza geçirip, polis korkusundan uyuyamayan Azra'ya sürpriz ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haber... Kaza geçirip, polis korkusundan uyuyamayan Azra'ya sürpriz ziyaret

06.03.2022 10:49
Son dakika haber... Kaza geçirip, polis korkusundan uyuyamayan Azra'ya sürpriz ziyaret

Son dakika haberleri: KÜTAHYA'da kızı Azra (5) ile trafik kazası geçirdikten sonra eve dönen Fatma Kakaçkara (30) gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

KÜTAHYA'da kızı Azra (5) ile trafik kazası geçirdikten sonra eve dönen Fatma Kakaçkara (30) gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kızının kaza yerindeki ekiplerden korkup uyuyamadığını belirten Kakaçkara, polisleri evine davet etti. Eve gelen ekipler, Azra ile sohbet ederek uyumasını sağladı.

Kütahya'da ev kadını Fatma Kakaçkara, kızı Azra'yı gezdirmek için otomobiline binerek yola çıktı. Fatma Kakaçkara ile kızının içerisinde olduğu otomobil, Akkent Mahallesi 7'nci Ak Sokak'ta otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda sadece maddi hasar oluştu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza raporunun hazırlamasının ardından Fatma Kakaçkara ile kızı Azra, araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Fatma Kakaçkara, gece kızının polislerden korkup, uyumaması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Kakaçkara ailesinin yaşadığı Akkent Mahallesi 1453 Konutları'na gelen polisler, Azra'ya çikolata ve düdük hediye edip, bir süre sohbet etti. Haber merkezi de telsizden Azra'ya 'İyi geceler' anonsu ile seslendi.

'TELSİZLE 'İYİ GECELER' ANONSU YAPTILAR'

Kaza nedeniyle kızının ağladığını ve bir türlü uyutamadığı için polislerden yardım istediğini belirten Fatma Kakaçkara, "Azra'yı gezdirmek için çıkmıştım. O arada maddi hasarlı bir kaza yaşadık. Kızım da otomobilin içerisindeydi. Gece Azra'yı uyutmak istediğimde olay yerine gelen polislerden etkilendiğini söyleyerek ağlamaya başladı. Ben de Azra'yı uyutamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, eve gelmelerini rica ettim. Onlar da sağ olsunlar, kırmadılar. Polisler, Azra'ya çikolata ve düdük verdi. Telsizle 'İyi geceler' anonsu yaptılar. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.


Son dakika haber... Kaza geçirip, polis korkusundan uyuyamayan Azra'ya sürpriz ziyaret
Son dakika haber... Kaza geçirip, polis korkusundan uyuyamayan Azra'ya sürpriz ziyaret
Son dakika haber... Kaza geçirip, polis korkusundan uyuyamayan Azra'ya sürpriz ziyaret
Son dakika haber... Kaza geçirip, polis korkusundan uyuyamayan Azra'ya sürpriz ziyaret
Son dakika haber... Kaza geçirip, polis korkusundan uyuyamayan Azra'ya sürpriz ziyaret
Son dakika haber... Kaza geçirip, polis korkusundan uyuyamayan Azra'ya sürpriz ziyaret
Son dakika haber... Kaza geçirip, polis korkusundan uyuyamayan Azra'ya sürpriz ziyaret
Son dakika haber... Kaza geçirip, polis korkusundan uyuyamayan Azra'ya sürpriz ziyaret
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112 Acil Çağrı, Kütahya, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kaza geçirip, polis korkusundan uyuyamayan Azra'ya sürpriz ziyaret - Son Dakika


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