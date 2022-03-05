Son dakika haber | Kaza kurbanı genç kızlar ölmeden önce bu görüntüyü paylaşmış - Son Dakika
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Son dakika haber | Kaza kurbanı genç kızlar ölmeden önce bu görüntüyü paylaşmış

05.03.2022 17:22

Son dakika gelişmesine göre Kaza kurbanı genç kızlar ölmeden önce bu görüntüyü paylaşmış Kazada 3 arkadaşıyla birlikte ölen genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi Burdur'da gece meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen genç kız toprağa verildi.

Kaza kurbanı genç kızlar ölmeden önce bu görüntüyü paylaşmış

Kazada 3 arkadaşıyla birlikte ölen genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi

BURDUR - Burdur'da gece meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen genç kız toprağa verildi. Yakınları genç kızı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarını tutamadı.

Afyon - Isparta karayolu üzerinde meydana gelen kazada yaşları 21 olan 4 genç hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından 4 gencin cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morgundan ailelerine teslim edildi. Vefat eden gençlerden Kerime Ece Karataş cenazesi Sultandere Mezarlığına defnedildi. Karataş'ın yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazada hayatını kaybeden gençlerden Yahya Kılıç Yeşilova ilçesi Kocayaka Köyünde, Edanur Ocaklı'nın cenazesinin Çavdır ilçesinde ve Recep Aslan ise Sultandere Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Edanur Ocaklı ve Kerime Ece Karataş'ın kazadan saatler önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızların bir kız arkadaşıyla bir kafede oturduğu anlar yer alıyor.

Son dakika haber | Kaza kurbanı genç kızlar ölmeden önce bu görüntüyü paylaşmış
Son dakika haber | Kaza kurbanı genç kızlar ölmeden önce bu görüntüyü paylaşmış
Son dakika haber | Kaza kurbanı genç kızlar ölmeden önce bu görüntüyü paylaşmış

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Karataş, Burdur, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kaza kurbanı genç kızlar ölmeden önce bu görüntüyü paylaşmış - Son Dakika


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