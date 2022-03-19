Son dakika haber! KAZA KURŞUNUYLA HAYATINI KAYBEDEN POLİS TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haber! KAZA KURŞUNUYLA HAYATINI KAYBEDEN POLİS TOPRAĞA VERİLDİ

19.03.2022 08:12

Son dakika haberler... İZMİR'in Çeşme ilçesinde beylik tabancasının kazayla ateş alması sonucu başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra yaşamını yitiren 7 aylık polis memuru Süleyman Dinçarslan (21), memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde beylik tabancasının kazayla ateş alması sonucu başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra yaşamını yitiren 7 aylık polis memuru Süleyman Dinçarslan (21), memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Süleyman Dinçarslan, 9 Mart'ta evinde beylik tabancasının kazayla ateş alması sonucu başından yaralandı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Dinçarslan, 7 gün sonra 16 Mart'ta hayatını kaybetti. Dinçarslan için memleketi Kırıkkale'de Nur Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut da katıldı. Polis memurunun yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Dinçarslan'ın cenazesi, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle namazı ardından kıldırdığı cenaze namazından sonra Çullu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika haber! KAZA KURŞUNUYLA HAYATINI KAYBEDEN POLİS TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber! KAZA KURŞUNUYLA HAYATINI KAYBEDEN POLİS TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber! KAZA KURŞUNUYLA HAYATINI KAYBEDEN POLİS TOPRAĞA VERİLDİ

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Polis Memuru, Kırıkkale, Hisarcık, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KAZA KURŞUNUYLA HAYATINI KAYBEDEN POLİS TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! KAZA KURŞUNUYLA HAYATINI KAYBEDEN POLİS TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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