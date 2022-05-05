Son dakika haber! KAZA SONRASI KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENLERE PALAYLA SALDIRIP, ATEŞ AÇTI; 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber! KAZA SONRASI KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENLERE PALAYLA SALDIRIP, ATEŞ AÇTI; 2 YARALI

05.05.2022 21:35

Bir son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından sürücüler arasında çıkan tartışma, mahallelinin de karışmasıyla arbedeye dönüştü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından sürücüler arasında çıkan tartışma, mahallelinin de karışmasıyla arbedeye dönüştü. Sürücülerden biri, kendisini bağırmaması yönünde uyaran mahalleliden 2 kişiye önce palayla saldırdı, ardından da belindeki tabancayı çıkartıp ateş etti. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mesudiye Mahallesi Harman Sokakta meydana geldi. Hakan Kurt (36) yönetimindeki 43 RK 702 otomobil, Samet Turan (37) yönetimindeki 16 KNH 10 plakalı otomobile çarptı. Hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

ÖNCE PALA İLE SALDIRDI, SONRA ATEŞ AÇTI

Tartışmayı duyarak evlerinden sokağa çıkan Mustafa Yüncü (40) ve Yusuf Mutlu (39), bağıran sürücü Hakan Kurt'a tepki gösterdi. Hakan Kurt, kendisini bağırmaması için uyaran Mustafa Yüncü ve Yusuf Mutlu'ya önce otomobilinde bulunan palayla saldırdı, ardından da belindeki tabancayı çıkarıp kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği Yüncü ve Mutlu kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, kaçan sürücü Hakan Kurt ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! KAZA SONRASI KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENLERE PALAYLA SALDIRIP, ATEŞ AÇTI; 2 YARALI
Son dakika haber! KAZA SONRASI KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENLERE PALAYLA SALDIRIP, ATEŞ AÇTI; 2 YARALI
Son dakika haber! KAZA SONRASI KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENLERE PALAYLA SALDIRIP, ATEŞ AÇTI; 2 YARALI
Son dakika haber! KAZA SONRASI KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENLERE PALAYLA SALDIRIP, ATEŞ AÇTI; 2 YARALI
Son dakika haber! KAZA SONRASI KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENLERE PALAYLA SALDIRIP, ATEŞ AÇTI; 2 YARALI
Son dakika haber! KAZA SONRASI KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENLERE PALAYLA SALDIRIP, ATEŞ AÇTI; 2 YARALI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KAZA SONRASI KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENLERE PALAYLA SALDIRIP, ATEŞ AÇTI; 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! KAZA SONRASI KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENLERE PALAYLA SALDIRIP, ATEŞ AÇTI; 2 YARALI - Son Dakika
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