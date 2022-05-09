Son dakika haber: Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor

09.05.2022 10:05
Son dakika haber: Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor

Son dakika 3. sayfa haberi: Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından nehre kapılan Fevzi Bulut'u arama çalışmalarına on ikinci gününde devam ediliyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından nehre kapılan Fevzi Bulut'u arama çalışmalarına on ikinci gününde devam ediliyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Olur arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada suya kapılan Fevzi Bulut'u arama çalışmaları ise 12'nci günde devam ediyor.

Kazanın ardından JAK, SAK, AFAD ve UMKE ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı. Kaza sonrası nehre kapılan otomobil ve şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler nehrin belli noktalarına dalışlar yapıyorlar. - ERZURUM

Son dakika haber: Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor
Son dakika haber: Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor
Son dakika haber: Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor
Son dakika haber: Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor
Son dakika haber: Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor
Son dakika haber: Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor
Son dakika haber: Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor
Son dakika haber: Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor

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Son dakika haberi: Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor Son dakika haberi: Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Yusufeli, Erzurum, Artvin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor - Son Dakika


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