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Son dakika haber | Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Kırgız kadın, Bursa'da yeniden ayağa kalktı - Son Dakika

Son dakika haber | Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Kırgız kadın, Bursa'da yeniden ayağa kalktı

01.07.2021 11:13
Son dakika haber | Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Kırgız kadın, Bursa'da yeniden ayağa kalktı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kazakistan'da 2018'de geçirdiği trafik kazasının ardından yürüme yetisini kaybeden 50 yaşındaki Kırgız kadın, tedavi için geldiği Bursa'da yeniden ayağa kalktı.

Kazakistan'da 2018'de geçirdiği trafik kazasının ardından yürüme yetisini kaybeden 50 yaşındaki Kırgız kadın, tedavi için geldiği Bursa'da yeniden ayağa kalktı.

Bubucemal Zhumashova'ya hastanede fizyoterapist kontrollü kuvvetlendirici egzersizler ve robotik yürüme cihazı destekli programlar uygulandı.

Tedavisi şubattan bu yana devam eden Zhumashova, AA muhabirine, tekrar ayağa kalkıp yürümeye başladığı için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, doktorlarına ve sağlık personeline teşekkür etti.

Romatem Bursa Hastanesi Başhekimi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır da 2018'de geçirdiği kaza nedeniyle Zhumashova'nın omurgasının en altında kırık meydana geldiğini, buna bağlı olarak omuriliğinde hasar geliştiğini ve bacaklarının güçsüzleştiğini söyledi.

Yürüyememe, oturamama ve özellikle yaralanmanın olduğu seviyeden aşağı bölgede hissizlik yakınmaları olan hastanın ülkesinde acilen ameliyata alındığını aktaran Küçükçakır, "Ameliyattan sonra maalesef 2,5 yıl çok aktif bir fizyoterapi sürecine katılamamış. Sonrasında bir arayış içine girmişler ve bacaklarda kuvvetsizlik, yürüyememe yakınmalarıyla hastanemize geldiler." dedi.

Öncelikle oturabilmesini sağladılar

Küçükçakır, ilk muayenede, tekrar ameliyat gerektirecek bir durum olmadığını, hastanın kapsamlı rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyduğunu belirlediklerini anlattı.

Omurilikteki hasarın çok ileri seviyede olduğunu belirten Küçükçakır, şöyle devam etti:

"Hem birebir fizyoterapist kontrollü egzersizler hem de robotik tedavilerden faydalandırmak amaçlı bir program oluşturduk. Hastanın oturma dengesi yoktu, yatak içi aşamadaydı. Yaptığımız denge ve koordinasyon çalışmaları, gövde ve bacak kasları kuvvetlendirici egzersizlerle oturmasını sağladık. Sonraki hedefimiz hastayı ayağa kaldırmaktı. Ayağa kaldırmak için mutlaka uzun bacak yürüme cihazına ihtiyacımız vardı çünkü kasları çok kuvvetsizdi. Cihazlarını planladık ve cihazlarla, walker (yürüteç) desteğiyle hastamızı ayağa kaldırmayı başardık. Bunda hem lokomat dediğimiz yürüme robotunun hem de birebir uygulanan fizyoterapist kontrollü kuvvetlendirici egzersizlerin çok etkisi oldu."

Dr. Nurten Küçükçakır, uzun bacak yürüme cihazı tedavisinin yaklaşık bir ay sürdüğünü, ardından kısa yürüme cihazıyla Zhumashova'yı ayağa kaldırdıklarını bildirdi.

Hastasıyla aralarında geçen diyaloğu aktaran Küçükçakır, "İlk geldiği gün bana söylediği en önemli şey, 'Ben artık ayağa kalkmak istiyorum. Burada beni ayağa kaldırabilecek misiniz? Yürütebilecek misiniz?' oldu. Çok büyük bir heyecan ve umutla gelmişti ve evet biz hastamızı ayağa kaldırdık, yürütmeyi başardık. Onun için bu kadar önemli, hayatını etkileyecek bir süreçte çok büyük bir rol aldığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Küçükçakır, yürüme mesafesini biraz daha uzatmak ve yürüme kalitesini artırmak için tedaviye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Son dakika haber | Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Kırgız kadın, Bursa'da yeniden ayağa kalktı
Son dakika haber | Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Kırgız kadın, Bursa'da yeniden ayağa kalktı
Son dakika haber | Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Kırgız kadın, Bursa'da yeniden ayağa kalktı
Son dakika haber | Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Kırgız kadın, Bursa'da yeniden ayağa kalktı
Son dakika haber | Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Kırgız kadın, Bursa'da yeniden ayağa kalktı

Rehabilitasyon, Kazakistan, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden Kırgız kadın, Bursa'da yeniden ayağa kalktı - Son Dakika


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