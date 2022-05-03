Son dakika: KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK POLİSİNE SARILIP BAYRAMLAŞTI - Son Dakika
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Son dakika: KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK POLİSİNE SARILIP BAYRAMLAŞTI

03.05.2022 16:11

Son dakika haberler: BURSA'da, alkollü Hasan Ş. (52), otomobiliyle park halindeki hafif ticari araca çarptı.

BURSA'da, alkollü Hasan Ş. (52), otomobiliyle park halindeki hafif ticari araca çarptı. Sürücü Hasan Ş., kaza yerine gelen trafik polisine sarılıp bayramlaştı.

İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi İskan Sokak'ta bugün öğle saatlerinde Hasan Ş., kullandığı otomobille park halindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine trafik polisleri sevk edildi. Yapılan testte 2,56 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Hasan Ş., trafik polisine sarılıp bayramlaştı. Sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan 1823 TL ceza uygulandı. "Nereden kaçarız, onun hesabını yaparken vurduk, yakalandık" diyen Hasan Ş., ceza makbuzlarını sırayla imzalarken de çok imza attığını belirterek, "Tapuyu mu vereceğiz?" diye sordu.

Son dakika: KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK POLİSİNE SARILIP BAYRAMLAŞTI
Son dakika: KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK POLİSİNE SARILIP BAYRAMLAŞTI
Son dakika: KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK POLİSİNE SARILIP BAYRAMLAŞTI
Son dakika: KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK POLİSİNE SARILIP BAYRAMLAŞTI
Son dakika: KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK POLİSİNE SARILIP BAYRAMLAŞTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK POLİSİNE SARILIP BAYRAMLAŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK POLİSİNE SARILIP BAYRAMLAŞTI - Son Dakika
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