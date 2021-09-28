Kaza yapan araçlara bakarken kaza yaptılar - Son Dakika

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Kaza yapan araçlara bakarken kaza yaptılar

Çarpışmanın etkisiyle fırlayan yedek lastik 2 araca zarar verdi

Kazayı izleyen otomobile, rus turistleri taşıyan minibüs çarptı

ANTALYA - Antalya'da tur minibüsüne aynı istikamette seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Çarpışma sırasında kaza yapan araçlardan fırlayan yedek lastik, sağ şeritte seyir halindeki 2 otomobilin zarar görmesine neden olurken, lastiğin çarptığı araç sürücüleri yollarına devam etti.Kazayı görerek yavaşlayan bir otomobile Rus turistleri taşıyan tur minibüsünün çarpması sonucunda meydana gelen ikinci kazada ise şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza, Alanya- Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Salih Gürler'in kullandığı 07 AAS 037 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Hasan Özcan'ın kullandığı 07 AFF 301 plakalı tur minibüsüne arkadan çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Gürler yaralandı. Gürler, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yedek lastik iki araca zarar verdi

Kaza sırasında araçlardan yola fırlayan yedek lastik, sağ şeritte seyir halindeki 2 otomobile zarar verdi. Bu otomobiller, jandarma ve trafik ekiplerinden bir taleplerinin olmadığını belirterek yollarına devam etti.

Rus turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Kazanın meydana geldiği yerde jandarma ve trafik ekipleri gerekli işlemleri yaparken, bir anda yeni bir kaza meydana geldi. Kaza yapan araçların bulunduğu yerden geçen otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Rus turistleri taşıyan tur minibüsü arkadan çarptı. Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı kazanın ardından araç sürücüleri arasında küçük çaplı tartışma yaşandı. Tur minibüsündeki Rus turistler kazanın ardından bir süre yol kenarında bekledikten sonra bir başka tur minibüsü ile kaldıkları otellere doğru yola çıktılar.