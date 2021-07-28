BATMAN'da, kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada yaralanan olmazken, olayın ardından kaçmak isteyen 19 göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
Kaza, öğle saatlerinde Sason ilçesinde meydana geldi. Afganistan'dan Türkiye'ye kaçak yollardan gelen göçmenleri taşıyan 34 EFM 250 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, yaralanan olmazken, olayın ardından kaçmak isteyen 19 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kaza yapan göçmenler, kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika