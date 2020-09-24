Son dakika haber... Kaza yapan köpeği veterinere götürürken ceza yedi - Son Dakika

Son dakika haber... Kaza yapan köpeği veterinere götürürken ceza yedi

Bir son dakika haberine göre Kaza yapan köpeği veterinere götürürken ceza yedi Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi araba çarpan köpeğini veterinere yetiştirirken trafik cezası yedi.

Kaza yapan köpeği veterinere götürürken ceza yedi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi araba çarpan köpeğini veterinere yetiştirirken trafik cezası yedi. Veterinere tutanak tutturup trafik polisine vermesine rağmen radar cezası yiyen vatandaş isyan etti.

Güvercinlik Mahallesi'nde kafe işleten İhsan Astarlıoğlu'un köpeğine araç çarptı. Arka 2 ayağı kırılan köpeği acil olarak veterinere yetiştiren Astarlıoğlu yol üstünde duran hız radar aracına yakalandı. Golden kırması 2,5 aylık Ceks ismindeki köpeğini veterinere bıraktıktan sonra veterinerden tutanak alan Astarlıoğlu radar aracının başında olan trafik polisine tutanağı verdi. Ardından işinin başına dönen Astarlıoğlu 2 saat sonra köpeğinin iç kanama nedeniyle öldüğünü öğrendi. Büyük bir şok yaşayan Astarlıoğlu ertesi günü E-Devlet üzerinde hız radar cezanın yazılıp yazılmadığına baktığında 2'inci şoku yaşadı. 288 lira para ceza yazıldığını gören Astarlıoğlu Bölge Trafik Amirliği'ne giderek tutanak ibraz ettiği halde neden ceza yazıldığını sordu. Tutanağa güvenmediklerini söyleyen trafik amirinin bu cevabı karşısında hukuksal mücadeleye baş vuracağını söyleyen Astarlıoğlu savcılığa giderek şikayette bulunacağını açıkladı.

Astarlıoğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Saat 12.50 civarlarında burada köpeğimiz işletmeden dışarı çıkarken araba çarptı. Baktık köpeğimizin ayakları kırık hemen arabaya attık. Köpeği oğlumla beraber veteriner kliniğine götürdük. Veteriner hekime giderken yolda radarı gördük. Yolda giderken dörtlülerimi yakmıştım ve radarı görünce de sürekli selektör yaptım ve radarı geçtim. Veterinere gidip köpeğimizi bıraktık, bize dediler iç kanama geçiriyor ve arka ayakları kırık teşhisini koydular. 2 saat içerisinde köpeğin durumu ile ilgili size bilgi vereceğiz dediler. Bende veteriner hekimden radar cezasını yemeyeyim diye tutanak aldım. Saat kaçta geçtiğimi, köpeğin durumunu ve fotoğrafını çektirdim. Tekrar bölge trafikte radar aracının başındaki memurun yanında durdum ve biraz önce radara girdim bu evraklarım, ben köpeği veterinere yetiştiriyorum dedim. Bu resimleri buda tutanağı dedim. Tutanağı polis memuruna verdim. Tutanağı alan polis memuru tamam deyince geldim dükkanıma. Ertesi günü E-devlet'e girdiğim zaman bana radar'dan ceza yazdıklarını gördüm ve çok üzüldüm açıkçası. Sorumlu olan komiserin yanına gittim ve olayı anlattım. Görüntüleri gösterdim ve bana görüntülerin inandırıcı olmadığını, bir yaptırımı olamayacağını söyledi. Bende tutanağa bakın doktorun ismi var, sicil numarası var, imzası var. Eğer bundan bir hukuksuzluk varsa o zaman araştırır bana işlem yaparsınız. Eğer isterseniz cezanın iptal ettirilebileceğini söylediler. Ben iptal için gelmediğimi söyledim. Ben sadece vicdanen geldim buraya dedim. Köpeğimizin de öldüğünü söyledim" dedi

Son dakika haber... Kaza yapan köpeği veterinere götürürken ceza yedi

Veteriner, Bodrum, Muğla, Kaza, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber... Kaza yapan köpeği veterinere götürürken ceza yedi - Son Dakika

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