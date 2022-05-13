Son dakika haber! Kaza yapan muhtar ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Kaza yapan muhtar ağır yaralandı

13.05.2022 19:51
Son dakika haber! Kaza yapan muhtar ağır yaralandı

Son dakika haberlerine göre Kaza yapan muhtar ağır yaralandı.

Kaza yapan muhtar ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. 58 BP 720 plakalı Ford marka minibüsü ile Kalın köyünden Yıldızeli ilçesine giden Kalın Muhtarı Kelal Kol, ilçeye 6 kilo metre kala aracının lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen ve takla atan araç kullanılmaz hala geldi. Ağır yaralanan Kol ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

YORUMLAR
500
Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı Son Dakika | Osmaniye'de direğe çarpan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı Son Dakika | Osmaniye'de direğe çarpan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı

Sivas Ankara karayolu, Muhtar, Kaza, BP, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kaza yapan muhtar ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:00:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kaza yapan muhtar ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement