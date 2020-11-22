Kaza yapan sürücü görevlileri suçladı - Son Dakika

Kaza yapan sürücü görevlileri suçladı

22.11.2020 11:45

Kaza yapan sürücü görevlileri suçladı 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında sürücü uyarı için duba koyan görevlilere tepki gösterdi Kaza yapan araçta bulunan kadınlar gözyaşlarına boğulurken birbirlerine kızdılar Kayseri'de sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından meydana gelen trafik...

Kaza yapan sürücü görevlileri suçladı

2 kişinin yaralandığı trafik kazasında sürücü uyarı için duba koyan görevlilere tepki gösterdi

Kaza yapan araçta bulunan kadınlar gözyaşlarına boğulurken birbirlerine kızdılar

KAYSERİ - Kayseri'de sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza yapan sürücü, ağaç budama işi yapan görevlilere ve polislere uyarı için duba koymaları nedeniyle tepki göstererek, "Sizin yüzünüzden oldu. 100 metre ileriye duba koymasaydınız" dedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarı'nda Demet D.'nin kullandığı 38 ABS 596 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek, duba koyarak refüjdeki ağaçları budayan belediye işçisine ardından da kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada işçi Uğur Işık yaralanırken, araçta bulunan K.D. de yaralandı.

Kaza sonrasında araçta bulunan kadınlar şoka girerek göz yaşlarına boğulurken, yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı hafif şekilde atlatan sürücü Demet D., kaza ile ilgili işlem yapan polis ekiplerine, "Sizin yüzünüzden oldu, 100 metre ileriye duba koymasaydınız. Araba burada, dubayı koymuşlar oraya. Ben dubayı göremedim" dedi.

Polis ekipleri de annesinin durumunun iyi olduğunu belirterek sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Yapılan incelemelerin ardından araçlar olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.

Kaza yapan sürücü görevlileri suçladı
Kaza yapan sürücü görevlileri suçladı
Kaza yapan sürücü görevlileri suçladı
Kaza yapan sürücü görevlileri suçladı

Kayseri, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan sürücü görevlileri suçladı - Son Dakika


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