Son dakika haber: Kaza yapan sürücünün bulunmasını isteyen grup TEM Otoyolu'nu kapattı - Son Dakika

Kaza sonucu bir kolunu kaybeden kişi ve arkadaşları, kazayı yapan aracın sürücüsünün bulunması için TEM Otoyolu'nu trafiğe kapattı.

Geçen yıl motosikletiyle TEM Otoyolu Ispartakule yakınlarında Ankara istikametine ilerlerken hafif ticari araçla karıştığı kaza sonucu 3 ay komada kalan ve bir kolunu kaybeden Mesut Altındal ve beraberindeki 50 kişilik grup, kazanın olduğu yere gelerek yolu kapattı.

Slogan atan ve pankart açan grup, arkadaşlarına çarpıp kaçtığını iddia ettikleri sürücünün bulunmasını istedi.

Yaklaşık 20 dakika süren eylemin ardından olay yerine gelen polis ekibiyle bir süre görüşen grup olaysız dağıldı.

Eylem nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu.