Son dakika haber! KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE YARDIMA GİDENLERİN 3 ARACINA OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika
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Son dakika haber! KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE YARDIMA GİDENLERİN 3 ARACINA OTOMOBİL ÇARPTI

09.10.2022 09:42

Son dakika haberleri... BURSA'nın Nilüfer ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobil ile yardım için gidenlerin park ettiği 3 araca, başka bir otomobil çarptı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobil ile yardım için gidenlerin park ettiği 3 araca, başka bir otomobil çarptı. 1 kişi araca sıkışarak yaralanırken, yardım için koşanlar son anda kazadan kurtuldu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gümüştepe Mahallesi Bursa Keles yolunda meydana geldi. Orhaneli'nden şehir merkezine giden U.Ö. idaresindeki 16 CPV 42 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajdan şarampole düştü. Kazadan yara almadan kurtulan U.Ö. yakınlarını arayarak yardım istedi. Olay yerine 16 S 3725 plakalı servis minibüsü, 46 VL 160 plakalı otomobil ve plakası öğrenilemeyen çekici ile gelen yakınları, araçlarını yol kenarına park ederek yardıma koştu.

YARDIMA KOŞANLAR SON ANDA KURTULDU

Bu sırada Saffet Turhan yönetimindeki 16 APV 882 plakalı plakalı otomobil, kontrolden çıkarak U.Ö. ile yardıma gelen 7 kişilik grubun üzerine sürüklenmeye başladı. Durumu fark edenler, kendilerini yol kenarına atarak son anda kurtuldu. Metrelerce savrulan araç kaza yapan otomobil ile park halindeki 3 araca çarparak durdu. Kazada 16 APV 882 plakalı otomobildeki Ayla Turhan, araçta sıkışarak yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkışan Ayla Turhan, 15 dakikalık çalışmanın ardından ekiplerce kurtarıldı. İlk müdahale sonrası Turhan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhan'ın durumun iyi olduğu öğrenildi. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika haber! KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE YARDIMA GİDENLERİN 3 ARACINA OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika
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