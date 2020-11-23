Son dakika haber... Kaza yapan sürücüyü vali teselli etti - Son Dakika

Son dakika haber... Kaza yapan sürücüyü vali teselli etti
23.11.2020 16:13
Son dakika 3. sayfa haberi... Tokat'ta bir program dönüşü kaza yapan tırı fark eden Vali Ozan Balcı, makam aracından inerek araç sürücüsüne geçmiş olsun dileklerinde bulunarak teselli etti.
Tokat'ta bir program dönüşü kaza yapan tırı fark eden Vali Ozan Balcı, makam aracından inerek araç sürücüsüne geçmiş olsun dileklerinde bulunarak teselli etti.
Edinilen bilgiye göre; Antalya'dan Samsun'a mandalina taşıyan Mustafa K. idaresindeki tır Tokat- Sivas karayolu kızıliniş mevkiinde şarampole devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan tırda bulunan mandalinalar araziye saçıldı. Maddi hasarla atlatılan kazayı bir program dönüşü fark eden Tokat Valisi Ozan Balcı, makam aracından inerek tır sürücüsüne geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Balcı, sürücülere trafik kurallarına uyma konusunda daha hassasiyet göstermeleri uyarısında bulundu. - TOKAT
Son Dakika Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı Erciyes Üniversitesi'nin koronavirüs aşı adayının ilk doz uygulamasında hiçbir yan etki görülmedi Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar El bombasıyla öldürülmek istenen kadın konuştu: Kocam daha önce de arabayı yaktı, evi kurşunladı 1 yılda 1570 farklı numara ile rahatsız edilen doktorun avukatı konuştu: Kendini güvende hissetmiyor