Son dakika haber | Kaza yaptı, annesine sarılıp ağladı
13.03.2021 23:56
Son dakika haberleri: Kaza yaptı, annesine sarılıp ağladıKARABÜK'te Ozan T. (20) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile aydınlatma direğine çarptı.
Kaza yaptı, annesine sarılıp ağladı
KARABÜK'te Ozan T. (20) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobildeki 2 arkadaşı yaralanan Ozan T., olay yerine gelen annesine sarılıp ağladı.
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