KARABÜK'te Ozan T. (20) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobildeki 2 arkadaşı yaralanan Ozan T., olay yerine gelen annesine sarılıp ağladı.

Kaza yaptı, annesine sarılıp ağladı

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