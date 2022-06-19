Kaza, saat 20.30 sıralarında Çeltek Mahallesi Mersin Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ayşegül A. yönetimindeki 70 BC 285 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarptığı bariyerleri aşıp şarampole düştü. Kazadan yara almadan kurtulan Ayşegül A., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Şoke olan Ayşegül A., arkadaşıyla cep telefonuyla görüntülü konuşup, yaşadıklarını anlatıp, "Araba gitti. İçinden ben nasıl çıktım bilmiyorum" diyerek ağladı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kaza yaptı, arkadaşına cep telefonundan görüntülü konuşup kazayı anlattı - Son Dakika

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