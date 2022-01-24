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Son dakika haber! Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için ağladı - Son Dakika

Son dakika haber! Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için ağladı

24.01.2022 09:16
Son dakika haber! Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için ağladı

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki tıra çarptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki tıra çarptı. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kaza sonrası aracında kasko olmadığı gerekçesiyle dakikalarca ağladı.

Kaza, Türkmen Mahallesi Günhan Arın Bulvarı üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. isimli sürücü 22 AH 068 plakalı otomobili ile çevre yoluna çıkmak istedi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otomobil, park halindeki tıra çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtulurken aracının perte çıktığını gören alkollü sürücü polis ekiplerine "Arabamda kasko yok" diyerek dakikalarca ağladı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücüde 1.76 promil alkol tespit edildi. Polis ekipleri sürücünün ehliyetine el koydu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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Kuşadası, Polis, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kaza yaptı, kaskosu olmadığı için ağladı - Son Dakika


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