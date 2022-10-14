Son dakika haber | OTOMOBİL ÇARPAN BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ, ON ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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Son dakika haber | OTOMOBİL ÇARPAN BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ, ON ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

14.10.2022 11:48

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Torbalı ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı şeride gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu park halindeki bir otomobil ön camına fırlayan bisikletin sürücüsü Hüseyin Kahveci'nin (65) kalbi olay yerinde durdu.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı şeride gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu park halindeki bir otomobil ön camına fırlayan bisikletin sürücüsü Hüseyin Kahveci'nin (65) kalbi olay yerinde durdu. Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, tesadüfen olay yerinden geçen bir hemşire ve çağrılan sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kahveci, hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Torbalı Mahallesi 5014 Sokak'ta meydana geldi. M.M. isimli hafif ticari araç sürücüsü Torbalı Mahallesi 5014 Sokak'ta kullandığı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini aşırı hız nedeniyle kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşıdan gelen Hüseyin Kahveci yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle fırlayan kasksız bisiklet sürücüsü Kahveci, park halindeki bir otomobilin ön camına düşüp, yere yuvarlandı. Parçalara ayrılan bisikletin sürücüsü Kahveci'nin olay yerinde kalbi durdu. Kahveci'ye ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen bir hemşire kalp masajıyla yaptı. Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Kahveci'ye kalp masajına devam etti. Ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahveci, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenen kazanın ardından aracıyla yol kenarındaki tarlaya giren M.M., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. M.M.'nin polisteki işlemlerini sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | OTOMOBİL ÇARPAN BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ, ON ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | OTOMOBİL ÇARPAN BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ, ON ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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