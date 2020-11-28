Son dakika haber... Kazada,1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber... Kazada,1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı

28.11.2020 09:06

Son dakika haberi: Kazada,1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı Mersin'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 polis şehit olurken, 4 polis ise yaralandı.

Kazada,1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 polis şehit olurken, 4 polis ise yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Alifakı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler Tarsus Cezaevi Kampüsü'ne midibüs ile mahkum bıraktı. Dönüş yolunda iddiaya göre, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 polis, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Tedavisi devam eden diğer polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahenk de hastaneleri gezerek, yaralı polisleri ziyaret etti, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Kazada şehit olan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde saat 10.00'da düzenlenecek törenin ardından Anamur İlçesi Karadere köyü mezarlığında İkindi namazına müteakip defnedilecektir.

Son dakika haber... Kazada,1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
Son dakika haber... Kazada,1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
Son dakika haber... Kazada,1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
Son dakika haber... Kazada,1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı

Mersin, Tarsus, Polis, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kazada,1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı - Son Dakika


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