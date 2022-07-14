Son dakika haberi | Denizli'de tur otobüsü takla attı: 41 yaralı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Denizli'de tur otobüsü takla attı: 41 yaralı (2)

14.07.2022 14:10

Son dakika gündem haberine göre KAZADA 3'Ü AĞIR, 41 KİŞİ YARALANDIDenizli'nin Acıpayam ilçesinde, Ali Gürül yönetimindeki 07 HGK 90 plakalı turist taşıyan tur otobüsü, Antalya'dan Denizli istikametine giderken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak takla attı.

KAZADA 3'Ü AĞIR, 41 KİŞİ YARALANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Ali Gürül yönetimindeki 07 HGK 90 plakalı turist taşıyan tur otobüsü, Antalya'dan Denizli istikametine giderken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Gürül, 1 turist rehberi ile İngiltere, Meksika ve Almanya uyruklu 39 turist olmak üzere toplam 41 kişi yaralandı. Kazada 3 turistin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılardan çoğuna ayakta müdahale edildiği belirtildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık kaza yerine gelerek bilgi aldı. İlk incelemede otobüsün sağ ön tekerleğinin patladığı ve kazanın bu yüzden meydana geldiği belirlendi. Şarampole devrilen otobüs çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.'KAZAYI GÖRÜNCE YARDIMA KOŞTUK'

Kazaya şahit olan Medine Akay, "Evimin önünde otururken, tekerin patladığını duydum, ardından otobüs devrildi. Hemen yardıma koştuk. Yaralıları otobüsten çıkardık. Bir yandan ambulans çağırdık. Yaralılara su verdik. Kaza gözümün önünde olduğu için ben de çok korktum" dedi.


YORUMLAR
500
Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi, 41 kişi yaralandı Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi, 41 kişi yaralandı Son dakika haberi: Kendisi terk eden eşi ve sevgilisini öldüren kocanın cinayet öncesi son görüntüleri ortaya çıktı Son dakika haberi: Kendisi terk eden eşi ve sevgilisini öldüren kocanın cinayet öncesi son görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Acıpayam, Antalya, Denizli, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Denizli'de tur otobüsü takla attı: 41 yaralı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
13:30 Serhat Seçilmiş'in "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 14:22:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Denizli'de tur otobüsü takla attı: 41 yaralı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement