Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı Acar toprağa verildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı İsmail Acar'ın cenazesi memleketi Karaman'da toprağa verildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Acar'ın cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Ahmet Yesevi Camisine getirildi.
Burada öğle namazına mütakip kılınan -cenaze namazının ardından Acar'ın cenazesi, Kırmahalle Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, daire müdürleri, Acar'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Olay
Dün S.D. yönetimindeki 38 SF 676 plakalı otomobil, Kayseri- Göksun kara yolu Keklikoluk mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmiş, kazada Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli oldukları öğrenilen İsmail Acar olay yerinde hayatını kaybederken sürücü S.D ile S.K. ve F.A. yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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