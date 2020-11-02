Son dakika haberi | Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü

02.11.2020 02:51
Son dakika haberi | Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şerite geçip otobüse çarptı.

Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şerite geçip otobüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, İnegöl ilçesinin kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan Oğuzhan Sönmez (22) yönetimindeki 16 ADG 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Onur Gürsoy (37) yönetimindeki 16 S 6195 plakalı servis otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücü Sönmez ile yanında bulunan Fatih Akyol (22) yola fırladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu Fatih Akyol'un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. ağır yaralanan Oğuzhan Sönmez ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otobüs sürücüsü Onur Gürsoy'un gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi | Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü
Son dakika haberi | Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü
Son dakika haberi | Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü
Son dakika haberi | Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü
Son dakika haberi | Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü
Son dakika haberi | Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü

Kurşunlu, Otomobil, İnegöl, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kazada ikiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü - Son Dakika


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