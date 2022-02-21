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Son dakika haber | Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü - Son Dakika

Son dakika haber | Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü

21.02.2022 01:49
Son dakika haber | Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü

Gelen son dakika haberlerine göre EDİRNE'de, motosikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu vucudunda kırıklar oluşan ve kalbi duran Soner Şahin (30), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü.

EDİRNE'de, motosikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu vucudunda kırıklar oluşan ve kalbi duran Soner Şahin (30), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü. Şahin, müdahalenin ardından hastanede tedaviye alındı.

Kaza 23.30 sıralarında Abdurrahman Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Ayşe Kadın mevkisinde meydana geldi. Ali Murat Belhan yönetimindeki 07 ZK 276 otomobil, Ayşekadın Cami durağı önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Soner Şahin'in kullandığı 22 ABS 355 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü Şahin metrelerce sürüklendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda çoklu kırık oluşan Şahin'in kalbinin durduğunu belirledi. Zaman ile yarışan sağlık ekipleri ambulansa aldıkları Şahin'i, yaptıkları müdahale ile hayata döndürmeyi başardı. Ardından Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Şahin tedavi altına alındı. Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Kazanın ardından polis, otomobil sürücüsü Ali Murat Belhan'ı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haber | Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü
Son dakika haber | Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü
Son dakika haber | Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü
Son dakika haber | Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü
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Son dakika haber | Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü Son dakika haber | Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü Son dakika: Yaya geçidinde feci kaza: Motosiklet sürücü yaşam savaşı veriyor Son dakika: Yaya geçidinde feci kaza: Motosiklet sürücü yaşam savaşı veriyor Edirne'de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı Edirne'de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı

Atatürk Bulvarı, Ali Murat, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü - Son Dakika


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