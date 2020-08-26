Son dakika haber... Kazada ölen 10 yaşındaki Enes'in ailesinden savcı değişikliği isteği - Son Dakika

BURSA'nın İznik ilçesinde evlerinin önünde oynarken, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Enes Güler'in (10) ailesi ve yakınları adliye önünde soruşturmayı yürüten savcının değiştirilmesi talebinde bulundu.

Kaza, 9 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında, İznik- Bursa yolu üzerindeki Mustafalı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçen Enes Güler'e, Kerim Akgün'ün kullandığı 54 TH 587 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Enes, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin arından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Kerim Akgün ise gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hastanede tedaviye alınan Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybedince, Kerim Akgün yeniden gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün İznik Adalet Sarayı önünde toplanan Enes Güler'in ailesi ve yakınları ise çocuklarına araç çarptığında savcının kendileriyle ilgilenmediğini öne sürerek adliye önünde toplandı. Grup, olaya bakan savcının yerine başkasının atanmasını istedi.