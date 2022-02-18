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Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI - Son Dakika

Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI

18.02.2022 19:11

Son dakika haberleri... KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 6 aylık evli Mert (29) ve Melek Kadayıfçı (29) çifti, kentte düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 6 aylık evli Mert (29) ve Melek Kadayıfçı (29) çifti, kentte düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. Tabutlarının üzerlerine gelin ve damat elbisesi konulan çiftin aile ve yakınları törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, Vize ilçesine bağlı Sergen köyü yakınlarında dün meydana geldi. Mert Kadayıfçı'nın kullandığı 39 TM 465 plakalı otomobil ile B.U. yönetimindeki 34 NK 3624 plakalı TIR çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Vize Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Erdoğan Çanakçı, İlçe Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde sosyolog olarak görev yapan Melek Kadayıfçı ile eşi Mert Kadayıfçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çanakçı ile çiftin cenazesi, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü B.U., gözaltına alındı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

6 ay önce evlenen Mert ve Melek Kadayıfçı çifti için bugün Kırklareli Hızır Bey Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törende Melek Kadayıfçı'nın tabutunun üzerine gelinlik, Mert Kadayıfçı'nın tabutunun üzerine ise damatlık konuldu. Cenaze törenine çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda Kırklarelili katıldı. Törende çifti tanıyanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Mert Kadayıfçı'nın annesi Semra Kadayıfçı oğlunun damatlık konulan tabutuna kapanarak dakikalarca gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazından sonra çiftin naaşları alınıp cenaze aracına konuldu. Melek Kadayıfçı'nın annesi Huri Pehlivan, kızını kendisinin taşımak istediğini belirterek tabuta el verdi. Hüzünlü dakikaların ardından çiftin naaşları Kırklareli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdoğan Çanakçı ise Pınarhisar ilçesinde toprağa verildi.

Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI
Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI
Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI
Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI
Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI
Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI
Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI
Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI
Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI
Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI
Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI
Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI
Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI
Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI

YORUMLAR
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Kırklareli, Hisarcık, Cenaze, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KAZADA ÖLEN 6 AYLIK EVLİ ÇİFT, GELİN VE DAMATLIKLA UĞURLANDI - Son Dakika


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