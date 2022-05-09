Son dakika haber: Kazada ölen anne ile kızı son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Kazada ölen anne ile kızı son yolculuklarına uğurlandı

09.05.2022 13:53
Son dakika haber: Kazada ölen anne ile kızı son yolculuklarına uğurlandı

Son dakika haberler: AMASYA'da, park halindeki kamyonete çarpan minibüste yaşamını yitiren Hatice Kiraz (38) ile annesi Dürdane Argun (58), Ordu'nun Korgan ilçesinde toprağa verildi.

AMASYA'da, park halindeki kamyonete çarpan minibüste yaşamını yitiren Hatice Kiraz (38) ile annesi Dürdane Argun (58), Ordu'nun Korgan ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün Amasya'da Otogar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine giden Özkan Kiraz yönetimindeki 55 KY 443 plakalı minibüs, kontrolden çıkınca emniyet şeridine park edilen Gökhan Fidan'ın idaresindeki 34 ECN 487 plakalı kamyonete çarptı. Kazada minibüs sürücüsünün eşi Hatice Kiraz ile kayınvalidesi Dürdane Argun olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki Sudenaz, Nagihan, Nurbanu Kiraz, Mustafa ve Emine Argun ile sürücü Özkan Kiraz da yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada kaza anı da çevrede bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.Kazada yaşamını yitiren Hatice Kiraz ile annesi Dürdane Argun'un cenazesi, yakınları tarafından  hastane morgundan alınarak Ordu'nun Korgan ilçesine getirildi. Anne ile kızı için Karakışla Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Karakışka Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı, Düzyazı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.


Son dakika haber: Kazada ölen anne ile kızı son yolculuklarına uğurlandı
Son dakika haber: Kazada ölen anne ile kızı son yolculuklarına uğurlandı
Son dakika haber: Kazada ölen anne ile kızı son yolculuklarına uğurlandı
Son dakika haber: Kazada ölen anne ile kızı son yolculuklarına uğurlandı
YORUMLAR
500
O ilçede mesleğinin son ustası O ilçede mesleğinin son ustası

Minibüs, Amasya, Korgan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kazada ölen anne ile kızı son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Haaland babasının yolundan gitmeyi tercih etti: Dünya devleri arasından Manchester City'i seçti
13:38 4. kattan kendini boşluğa bıraktı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti
13:38 Dolar/TL, 15 sınırına yaklaştı
12:10 Ayakkabı üreticileri isyanda: Kışın terlik giymeye hazır olun
13:27 İş-Kur'a göre Türkiye'deki işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 383 bine ulaştı
13:20 Görüntüler I.Dünya Savaşı'ndan: Savaştan dönen asker eski şapkasını görünce korku dolu anlar yaşadı
13:14 Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde" mesajı
13:13 Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar
13:07 Kameramanın "Bize göğüslerini göster" sözleri ünlü oyuncu Sweeney'i çileden çıkardı
12:47 Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 14:04:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Kazada ölen anne ile kızı son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement