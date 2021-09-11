Son dakika haber: KAZADA ÖLEN AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ, GÖZ MUAYENESİNE GİDİYORMUŞ - Son Dakika

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi Kırşehir'de toprağa verildi. Ailenin göz muayenesi olmak için Ankara'ya gitmek üzere yola çıktıkları, 2 kızlarını ise akrabalarına bıraktıkları ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Kaman- Karakeçili karayolunun İğdebeli kavşağında meydana geldi. Kaman'dan Ankara'ya giden Murat Bostancı (30) yönetimindeki 40 EH 237 plakalı otomobil, Çelebi'den Keskin yönüne giden Veysel Gezici (30) yönetimindeki 71 ACD 198 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Murat Bostancı, eşi Fatma (30) ve oğlu Muhammet Şükrü (10) Bostancı ile diğer araçta bulunan Harun Erkan, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve Karakeçili Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Veysel Gezici ile Keskin Devlet Hastanesi'ne götürülen Özgür Gezici (37) de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölen Murat ve Fatma Bostancı çiftiyle oğulları Muhammet Şükrü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Kırşehir'e götürüldü. Ailenin cenazesi Hazreti Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bostancı ailesinin, kızları Rümeysa (9) ve Amine'yi (11) yakınlarına bıraktıktan sonra göz muayenesi için Ankara'ya gitmek için yola çıktıklatikleri öğrenildi.

Veysel Gezici, Özgül Gezici ve Harun Erkan'ın cenazeleri, dün Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde toprağa verilmişti.