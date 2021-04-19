Son dakika haber: Kazada ölen bebeğini son yolculuğuna kucağında götürdü - Son Dakika

Son dakika haber: Kazada ölen bebeğini son yolculuğuna kucağında götürdü

19.04.2021 12:36
Son dakika haber: Kazada ölen bebeğini son yolculuğuna kucağında götürdü, System.String[]

Son dakika haberi... ADANA'da dün akşam alerjik reaksiyon nedeniyle ailesi tarafından otomobille hastaneye götürülürken yaşanan trafik kazasında yaralanan 1 yaşındaki Demir Hakverdi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'da dün akşam alerjik reaksiyon nedeniyle ailesi tarafından otomobille hastaneye götürülürken yaşanan trafik kazasında yaralanan 1 yaşındaki Demir Hakverdi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün otopsisinin ardından bebeğinin cansız bebeğine sarılıp, son yolculuğuna kucağında götüren baba Ulaş Hakverdi, gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Alerjik reaksiyonu olan bebeği Demir'i hastaneye götüren Derya Hakverdi yönetimindeki 01 CVV 65 plakalı otomobil, Murat A. yönetimindeki 01 DRM 28 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçtaki Derya Hakverdi, eşi Ulaş Hakverdi ile 1 yaşındaki çocukları Demir Hakverdi, yaralandı. Kazaya karışan ve doktor olduğu öğrenilen sürücü Murat A., yaralılara ilk müdahalesini yaptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİİhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kazaya karışan Murat A. ise karakola götürüldü. Kazada yaralanan Demir bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.BEBEĞİNE SON KEZ SARILDI

Bugün Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsisi yapılan Demir bebek, ailesi tarafından teslim alındı. Gözüyaşlarına boğulan Ulaş Hakverdi, son kez sarıldığı oğlunun cansız bedenini kucağında taşıyarak otomobile binip, son yolculuğuna uğurlamak üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürdü. Demir bebek, burada düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.


Son dakika haber: Kazada ölen bebeğini son yolculuğuna kucağında götürdü
Son dakika haber: Kazada ölen bebeğini son yolculuğuna kucağında götürdü
Son dakika haber: Kazada ölen bebeğini son yolculuğuna kucağında götürdü
Son dakika haber: Kazada ölen bebeğini son yolculuğuna kucağında götürdü
Son dakika haber: Kazada ölen bebeğini son yolculuğuna kucağında götürdü

Turgut Özal Bulvarı, Çukurova, Adana, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kazada ölen bebeğini son yolculuğuna kucağında götürdü - Son Dakika


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