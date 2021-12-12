Son dakika 3. sayfa: Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı - Son Dakika

Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde evlilik hayali kuran genç kadın, meydana gelen feci kazada hayatını kaybederken, aynı kazada anne, babası ve kardeşi de yaralandı. Kazada ölen genç kadının cenazesi, tabutuna giydirilen gelinlik ile son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Nizip İilçesinden Karkamış Kavşağı'na seyir 33 EMU 19 plakalı tır, D400 karayolu Sanayi sitesinde, yanında seyir eden 56 yaşındaki M.D. idaresindeki 27 U 1060 plakalı motosiklete çarptı. Sanayi sitesindeki 15. caddeye dönüş yapan motosiklet, çarpmanın etkisiyle devrilirken, sürücü ve 3 kişi etrafa savruldu. Feci kazada tırın altına giren 20 yaşındaki Duygu Davulcu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Duygu Davulcu, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, aynı kazada yaralanan sürücü Mehmet Davulcu, 10 yaşındaki N.D., 53 yaşındaki anne Elif Davulcu da hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalesinin ardından taburcu edildi.

Yakınları tıra saldırdı

Kazayı haber alan Duygu Davulcu'nun yakınları ise olay yerine gelerek, tır şoförü H. D.'ye tepki gösterdi. Kaçan tır sürücüsü linç edilmekten kurtulurken, olay yerindeki vatandaşlar öfkelerini tırdan çıkarmak istedi. Tıra zarar vermek isteyen vatandaşlar, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Zeytin toplama giderken kaza oldu

Olay yerinde hayatını kaybeden Duygu Davulcu ve kazada yaralanan aynı aileden 3 kişinin, zeytin toplamak için tarlaya gittiği öğrenildi. Ailenin hasat zamanı bitmesinin ardından zeytin ağaçlarında kalan zeytinleri toplamak için sabahın erken saatinde yola çıktığı belirtildi.

Tabutuna gelinlik giydirildi

Kazada ölen Duygu Davulcu'nun cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip Asri Mezarlık'ta kılınan öğle namazının ardından defin edildi. Genç kadının tabutuna ise giydirilen gelinlik dikkat çekti. Cenaze namazı öncesinde üzerine örtülen gelinlik, namazın tamamlanmasının ardından toplandı.

Düğün hazırlığı yapıyordu

Dualar ve göz yaşları ile son yolculuğuna uğurlanan Duygu Davulcu'nun evlilik hayali kurduğu ve düğün hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı. Genç kadını yarın istemeye gelineceği öğrenilirken, kazada yaralanan anne Elif Davulcu'nun kızının mürüvetini göremeden feci kazada kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığı ve kızının hayalini kurduğu gelinliği ise tabutuna örtmek istediği kaydedildi.

Acılı baba kaza anını anlattı

Feci kaza anını anlatan acılı baba ve sürücüsü Mehmet Davulcu, "Bir araç sollarken tır sürücüsü bizi sıkıştırıp vurdu. Zeytin başağına gidiyorduk. Çoluk çocuğun rızkını kazanmaya, ekmek parasını kazanmaya gidiyorduk" dedi.

Tır sürücüsü kaza için özür diledi

Feci kazadan sonra tır sürücüsünün araçtan inerek, kendisinden özür dilediğini anlatan Mehmet Davulcu, "Kaza anında ben takla atmışım. Kızım tekerin altına girmiş, anası bir tarafta küçük kız başka bir tarafta. Tır sürücüsü iniyor aşağıya, 'ben görmedim, özür dilerim' diyor. Bu olur mu, hangi kanunda, kitapta yazar. Tır sürücüsü kaçmayaydı görürdü ama kaçtı" diyerek tır sürücüsüne tepki gösterdi.