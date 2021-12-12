Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

12.12.2021 15:41

Son dakika haberi: Tabutuna gelinlik giydirildi.

Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde evlilik hayali kuran genç kadın, meydana gelen feci kazada hayatını kaybederken, aynı kazada anne, babası ve kardeşi de yaralandı. Kazada ölen genç kadının cenazesi, tabutuna giydirilen gelinlik ile son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Nizip İilçesinden Karkamış Kavşağı'na seyir 33 EMU 19 plakalı tır, D400 karayolu Sanayi sitesinde, yanında seyir eden 56 yaşındaki M.D. idaresindeki 27 U 1060 plakalı motosiklete çarptı. Sanayi sitesindeki 15. caddeye dönüş yapan motosiklet, çarpmanın etkisiyle devrilirken, sürücü ve 3 kişi etrafa savruldu. Feci kazada tırın altına giren 20 yaşındaki Duygu Davulcu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Duygu Davulcu, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, aynı kazada yaralanan sürücü Mehmet Davulcu, 10 yaşındaki N.D., 53 yaşındaki anne Elif Davulcu da hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalesinin ardından taburcu edildi.

Yakınları tıra saldırdı

Kazayı haber alan Duygu Davulcu'nun yakınları ise olay yerine gelerek, tır şoförü H. D.'ye tepki gösterdi. Kaçan tır sürücüsü linç edilmekten kurtulurken, olay yerindeki vatandaşlar öfkelerini tırdan çıkarmak istedi. Tıra zarar vermek isteyen vatandaşlar, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Zeytin toplama giderken kaza oldu

Olay yerinde hayatını kaybeden Duygu Davulcu ve kazada yaralanan aynı aileden 3 kişinin, zeytin toplamak için tarlaya gittiği öğrenildi. Ailenin hasat zamanı bitmesinin ardından zeytin ağaçlarında kalan zeytinleri toplamak için sabahın erken saatinde yola çıktığı belirtildi.

Tabutuna gelinlik giydirildi

Kazada ölen Duygu Davulcu'nun cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip Asri Mezarlık'ta kılınan öğle namazının ardından defin edildi. Genç kadının tabutuna ise giydirilen gelinlik dikkat çekti. Cenaze namazı öncesinde üzerine örtülen gelinlik, namazın tamamlanmasının ardından toplandı.

Düğün hazırlığı yapıyordu

Dualar ve göz yaşları ile son yolculuğuna uğurlanan Duygu Davulcu'nun evlilik hayali kurduğu ve düğün hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı. Genç kadını yarın istemeye gelineceği öğrenilirken, kazada yaralanan anne Elif Davulcu'nun kızının mürüvetini göremeden feci kazada kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığı ve kızının hayalini kurduğu gelinliği ise tabutuna örtmek istediği kaydedildi.

Acılı baba kaza anını anlattı

Feci kaza anını anlatan acılı baba ve sürücüsü Mehmet Davulcu, "Bir araç sollarken tır sürücüsü bizi sıkıştırıp vurdu. Zeytin başağına gidiyorduk. Çoluk çocuğun rızkını kazanmaya, ekmek parasını kazanmaya gidiyorduk" dedi.

Tır sürücüsü kaza için özür diledi

Feci kazadan sonra tır sürücüsünün araçtan inerek, kendisinden özür dilediğini anlatan Mehmet Davulcu, "Kaza anında ben takla atmışım. Kızım tekerin altına girmiş, anası bir tarafta küçük kız başka bir tarafta. Tır sürücüsü iniyor aşağıya, 'ben görmedim, özür dilerim' diyor. Bu olur mu, hangi kanunda, kitapta yazar. Tır sürücüsü kaçmayaydı görürdü ama kaçtı" diyerek tır sürücüsüne tepki gösterdi.

Son dakika 3. sayfa: Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Son dakika 3. sayfa: Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Son dakika 3. sayfa: Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Son dakika 3. sayfa: Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Son dakika 3. sayfa: Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Son dakika 3. sayfa: Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Son dakika 3. sayfa: Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Son dakika 3. sayfa: Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Son dakika 3. sayfa: Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Son dakika 3. sayfa: Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

Gaziantep, Zeytin, Düğün, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke 17:22 Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! 17:17 TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı 14:52 Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler 12:47 Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı 09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar 00:07 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu 21:11 Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm 19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm

Son Dakika Haberleri
17:21 Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke
17:16 TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!
17:09 Ünlü yorumcu Erman Toroğlu: Devlet takip ediyor
17:03 Cemal Enginyurt'un "Neden DP'ye geçtiğiniz?" sorusuna cevabı: CHP ve İYİ Parti'ye çok sövdüm
16:56 Antalya'da 30'lu yaşlarda erkek cansız bedeni bulundu!
16:38 Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır, 22 gün sonra taburcu oldu
16:11 Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar
15:50 Akın Akınözü'nün eski hali gündem oldu! Tam 50 kilo vermiş
15:35 Aksoy Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puana düştü
15:34 Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini sonlandırdı! Zafer golü son saniyede atıldı
Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu Aşı karşıtlarından develi ve eşekli PCR testi zorunluluğu protestosu         
17:27
"Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı! Maç sonu tekme tokat birbirlerine girdiler "Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı! Maç sonu tekme tokat birbirlerine girdiler         
17:20
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama         
20:10
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir         
16:37
Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler         
15:32
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 17:32:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Tabutuna gelinlik giydirildi... Kazada ölen kadın son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement