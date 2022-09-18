Dün gece saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkiinde Ankara istikametinde seyir halinde olan Zihni Savaş (55) idaresindeki tavuk eti yüklü tır, aynı istikametteki Ersin Taşdemir idaresindeki su yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada tır sürücüsü Zihni Savaş, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Savaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sırasında, sürücünün rahat tavırları ve telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Tır sürücüsü, yaptığı kazaya da araçta sıkışmasına da aldırmadan telefonda konuştu - Son Dakika