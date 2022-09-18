Öte yandan, sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sırasında, sürücünün rahat tavırları ve telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada tır sürücüsü Zihni Savaş, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Savaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tır sürücüsü, yaptığı kazaya da araçta sıkışmasına da aldırmadan telefonda konuştu - Son Dakika

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