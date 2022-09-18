Tır sürücüsü, yaptığı kazaya da araçta sıkışmasına da aldırmadan telefonda konuştu - Son Dakika
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Tır sürücüsü, yaptığı kazaya da araçta sıkışmasına da aldırmadan telefonda konuştu

18.09.2022 06:59

TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada tavuk eti yüklü tır, su yüklü kamyona arkadan çarptı. Tırda sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı sürücünün kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonuyla konuşmaya devam etmesi dikkat çekti.

Dün gece saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkiinde Ankara istikametinde seyir halinde olan Zihni Savaş (55) idaresindeki tavuk eti yüklü tır, aynı istikametteki Ersin Taşdemir idaresindeki su yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada sıkışan TIR sürücüsü, telefonla konuşmaya devam etti

SÜRÜCÜ SIKIŞTI

Kazada tır sürücüsü Zihni Savaş, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Savaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada sıkışan TIR sürücüsü, telefonla konuşmaya devam etti

TELEFONLA KONUŞTU

Öte yandan, sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sırasında, sürücünün rahat tavırları ve telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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İskenderun'da limanda su alan konteyner gemisi battı İskenderun'da limanda su alan konteyner gemisi battı KAZADA SIKIŞAN TIR SÜRÜCÜSÜ, TELEFONLA KONUŞMAYA DEVAM ETTİ KAZADA SIKIŞAN TIR SÜRÜCÜSÜ, TELEFONLA KONUŞMAYA DEVAM ETTİ
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tır sürücüsü, yaptığı kazaya da araçta sıkışmasına da aldırmadan telefonda konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tır sürücüsü, yaptığı kazaya da araçta sıkışmasına da aldırmadan telefonda konuştu - Son Dakika
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