Son dakika haber! Kazada yaralanan alkollü sürücünün üzerinden av tüfeği çıktı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkıp binaya çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı. Bekçiler, sağlık ekibinin uyarısıyla ambulansa alınan sürücü M.Y.'nin üzerinde yaptığı aramada montun içine gizlenmiş ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. 2.18 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü M.Y. ve araçta bulunan S.G., hastanede tedavi altına alındı.

?Kaza, saat 01.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Çapraz Sokak'ta meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 34 BA 612 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bir binaya çarptı. Kazada sürücü M.Y. ve yanındaki S.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine ilk ulaşan mahalle bekçilerine ambulansa alınan M.Y.'nin üzerinde av tüfeği olduğunu söyledi. Bekçiler, M.Y.'nin üzerinde yaptığı aramada montun altına gizlenmiş 'kırma' tabir edilen ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Av tüfeğine el konulurken, M.Y. ve S.G., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, yaptığı kontrolde sürücü M.Y.'nin 2.18 promil alkollü olduğunu tespit etti.Öte yandan hacizli yakalaması olduğu belirlenen otomobil, trafikten menedilerek çekiciyle otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.