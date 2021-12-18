Son dakika haber: Kazada yaralanan belediye personeli kurtarılamadı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Beyşehir Belediyesi personeli Gülay Bircan tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeni Mahalle'de, 9 Aralık günü yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan Gülay Bircan, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Konya'da nakledildiği hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Bircan, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bircan'ın Beyşehir'e getirilen cenazesi Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında ilçe kabristanına defnedildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, belediye personeli Bircan'ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayınlayarak, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi. - KONYA