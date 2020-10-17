Son dakika haber | Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu (3) - Son Dakika

Son dakika haber | Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu (3)

17.10.2020 15:26
Son dakika haber | Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu (3), System.String[]

Son dakika gelişmesine göre MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI Adapazarı'nda 1 polis memurunun şehit olduğu, 1 polis memurunun yaralandığı kazada, 'Dur' ihtarına uymayanların içinde bulunduğu otomobili takip eden motosikletli polis ekibinin çarptığı minibüsün sürücüsü K.P.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Adapazarı'nda 1 polis memurunun şehit olduğu, 1 polis memurunun yaralandığı kazada, 'Dur' ihtarına uymayanların içinde bulunduğu otomobili takip eden motosikletli polis ekibinin çarptığı minibüsün sürücüsü K.P., Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.P., tutuklandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu (3) - Son Dakika

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