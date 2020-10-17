MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Adapazarı'nda 1 polis memurunun şehit olduğu, 1 polis memurunun yaralandığı kazada, 'Dur' ihtarına uymayanların içinde bulunduğu otomobili takip eden motosikletli polis ekibinin çarptığı minibüsün sürücüsü K.P., Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.P., tutuklandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.