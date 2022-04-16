Son dakika: Kazada yaralanan Sude, 23 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Kazada yaralanan Sude, 23 günlük yaşam savaşını kaybetti

16.04.2022 15:11

Son dakika gündem haberi: ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı iki öğrenciden 13 yaşındaki Sude Gürevin, tedavi gördüğü hastanede 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı iki öğrenciden 13 yaşındaki Sude Gürevin, tedavi gördüğü hastanede 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kahramankazan'da 23 Mart'ta İsa D. yönetimindeki 06 S 60026 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Şehit Ümit Güder Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri Sude Gürevin ve arkadaşı Özge Dündar'a çarptı. Kazada ağır yaralanan ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan iki öğrenciden Sude Gürevin, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sude Gürevin'in cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Kahramankazan Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Özge Dündar ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Son dakika: Kazada yaralanan Sude, 23 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son dakika: Kazada yaralanan Sude, 23 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son dakika: Kazada yaralanan Sude, 23 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son dakika: Kazada yaralanan Sude, 23 günlük yaşam savaşını kaybetti

YORUMLAR
500
22 gündür yaşam savaşı veriyordu: Kahramankazan'da servisin çarptığı küçük Sude yaşamını yitirdi 22 gündür yaşam savaşı veriyordu: Kahramankazan'da servisin çarptığı küçük Sude yaşamını yitirdi Son dakika haber: Devrilen kamyonda yaralanan sürücü hayatını kaybetti Son dakika haber: Devrilen kamyonda yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kazada yaralanan Sude, 23 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
15:21 Pazarda taze fasulyenin yanına yaklaşmak cesaret işi: Kilosu 45 TL
15:13 Kiev'in her köşesinden patlayıcı çıkıyor: Ruslar kentin her yerine mühimmatlar döşemiş
15:08 MHP'de 'enflasyon' depremi: Baki Ersoy istifa etti! "Zamlar milletin belini büküyor" dediği için ihracı isteniyordu
15:07 Başakşehir Altyapı Sorumlusu İzmir'deki o stadın görüntülerini paylaştı: Kırık camlar ve toprak saha görenlerin tepkisini çekti
15:02 22 gündür yaşam savaşı veriyordu: Kahramankazan'da servisin çarptığı küçük Sude yaşamını yitirdi
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin konuştu: İşler gayet iyi gidiyor, isteyen herkesin çalışacak işi vardır!
14:57 HDP'li Buldan'dan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na açılan kapatma davasına tepki: Bütün kadınları hedef alıyor!
14:47 Kağıt toplayıcısı anne, iki çöp konteynerinin arasına salıncak kurdu: Küçük kızın mutlu anları
14:29 Eski yapımcı, yeni sunucu Erol Köse'den Aleyna Tilki'ye sert eleştiri: Donunu gösterdiysen kariyerin bitmiştir
14:24 Ünlü spor spikeri tacizci taraftarı ifşa etti! "İç çamaşırını koklamak istiyorum" mesajı aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 15:28:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Kazada yaralanan Sude, 23 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement