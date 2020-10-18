Son dakika haber: Kazada yaralanan sürücü, ambulans helikopterle sevk edildi - Son Dakika

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ahmet Sarıkaya (56) ağır yaralandı. Sarıkaya, 120 kilometre uzaklıktaki Kayseri kent merkezine ambulans helikopterle sevk edilerek, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayseri- Kahramanmaraş kara yolu Sarız ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. Ahmet Sarıkaya yönetimindeki 06 GE 2358 plakalı otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan Sarıkaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Sarıkaya'nın, Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne kaldırılmasına karar verildi. Bunun üzerine ilçeye ambulans helikopter sevk edildi. Sarıkaya, ambulans helikopter ile 120 kilometre uzaklıktaki Kayseri kent merkezine götürülerek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.