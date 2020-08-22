Son dakika haber... Kazada yaralananların isimleri belli oldu - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralananların isimleri belli oldu.

Kaza, Düzce'nin Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Okan B. idaresindeki 81 AAD 786 plakalı Opel marka otomobil hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen ve üzerinde 2'si çocuk 3 kişinin bulunduğu elektrikli bisiklete çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklette bulunan ve yaralananların isimleri belli oldu.

Sedat Ö. ve çocukları 5 yaşında ki Emir Mustafa Ö. ile 8 yaşında ki Muhammet Umut Ö. olduğu öğrenildi. - DÜZCE