KAZADA YARALANDI, CİPTEKİ 40 KİLO ET BOZULACAK DİYE AMBULANSA BİNMEDİ - Son Dakika
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KAZADA YARALANDI, CİPTEKİ 40 KİLO ET BOZULACAK DİYE AMBULANSA BİNMEDİ

16.05.2022 17:11

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç, cipe çarptı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç, cipe çarptı. Kazada araç sürücüleri Emrah Öztürk (40) ile Yağız Usluel (24) ve yanındaki annesi Yasemin Usluel (55) hafif yaralandı. Yasemin Usluel, cipte bulunan etlerin bozulacağı gerekçesiyle ambulansa binmemek için uzun süre direndi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Emrah Öztürk, yönetimindeki 16 ALP 923 plakalı hafif ticari araç ile önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yapınca, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Yağız Usluel idaresindeki 06 DY 2605 plakalı cipe arkadan çarptı. Hafif ticari araç kaldırıma, cip de refüje çarparak durdu. Kazada sürücüler Emrah Öztürk ile Yağız Usluel ve yolcu koltuğundaki annesi Yasemin Usluel hafif şekilde yaralandı.

CİPTEKİ 40 KİLO ET TAŞINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülere ambulansta ilk müdahaleleri yapılırken, Yasemin Usluel cipteki yaklaşık 40 kilo etin bozulacağını söyleyerek ambulansa binmeyi reddetti. Usluel sağlık ekiplerine ve polise uzun süre direnirken, çevredekiler araçta bulunan etleri bölgede bulunan bir yemek işletmesinin buzdolabına taşıdı. Usluel, etin buzdolabına konulmasından sonra tedaviyi kabul etti. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucu araçtan yola akarak tehlike oluşturan yağ tabakasının üstü ise polis ekiplerince kürekle toprak atılarak kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, anne ile oğlunun Bursa'da kestirdikleri hayvanın etini Anakar'daki yakınlarına dağıtmak üzere götürdüğü öğrenildi.

KAZADA YARALANDI, CİPTEKİ 40 KİLO ET BOZULACAK DİYE AMBULANSA BİNMEDİ
KAZADA YARALANDI, CİPTEKİ 40 KİLO ET BOZULACAK DİYE AMBULANSA BİNMEDİ
KAZADA YARALANDI, CİPTEKİ 40 KİLO ET BOZULACAK DİYE AMBULANSA BİNMEDİ
KAZADA YARALANDI, CİPTEKİ 40 KİLO ET BOZULACAK DİYE AMBULANSA BİNMEDİ
KAZADA YARALANDI, CİPTEKİ 40 KİLO ET BOZULACAK DİYE AMBULANSA BİNMEDİ
KAZADA YARALANDI, CİPTEKİ 40 KİLO ET BOZULACAK DİYE AMBULANSA BİNMEDİ
KAZADA YARALANDI, CİPTEKİ 40 KİLO ET BOZULACAK DİYE AMBULANSA BİNMEDİ
KAZADA YARALANDI, CİPTEKİ 40 KİLO ET BOZULACAK DİYE AMBULANSA BİNMEDİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KAZADA YARALANDI, CİPTEKİ 40 KİLO ET BOZULACAK DİYE AMBULANSA BİNMEDİ - Son Dakika
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