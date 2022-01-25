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Son dakika haber! Kazadan 12 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! Kazadan 12 gün sonra hayatını kaybetti

25.01.2022 10:28
Son dakika haber! Kazadan 12 gün sonra hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ünye ilçesi Bayramca Mahallesi çevre yolu üzerinde 12 Ocak tarihinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan Samsun istikametine giden Haluk Yarılgaç idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmış, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Kahraman (28) ağır yaralanmıştı. Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan sürücü hayatını kaybederken, Mustafa Kahraman ise buradaki tedavisinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kahraman, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. - ORDU

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Samsun, Ocak, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kazadan 12 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika


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